Beyşehir'de ağızlar aşureyle tatlandı - Son Dakika
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Beyşehir'de ağızlar aşureyle tatlandı

13.08.2022 13:59
Beyşehir'de ağızlar aşureyle tatlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure kazanı önünde oluşan kuyruklar ile Muharrem ayının bereketi paylaşıldı. Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen aşure etkinliği çerçevesinde Beyşehir Sanayi Camisi ve Merkez Çarşı Camisi'nde namaz sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı. Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, bu yıl ilkini düzenledikleri etkinliğin bundan böyle geleneksel olarak sürdürüleceğini söyledi. Bülbül, "Bu organizasyonun düzenlenmesinde katkı sağlayan yönetim ve denetim kuruluma, değerli esnaflarımıza ve Göl Feneri Derneği'mize çok teşekkür ediyorum. Rabbim kabul etsin inşallah" ifadelerine kullandı.

Bülbül, aşure etkinliklerinin toplumsal bir gelenek ve aynı zamanda birlik ve beraberliğin de bir simgesi olduğunu belirterek, "Aşure, tüm farklılıkların bir araya gelerek ayrı bir güzelliği, ayrı bir lezzeti ortaya çıkardığı mesajını vermektedir. Bizler de aşuredeki o birlik, dayanışma ve paylaşmanın lezzetini hemşehrilerimizle beraber yaşadık. Bu vesileyle Muharrem ayının tüm dünyaya bolluk ve bereketin yanında barış ve kardeşlik de getirmesini diliyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de ağızlar aşureyle tatlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir'de ağızlar aşureyle tatlandı - Son Dakika
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