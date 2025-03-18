Kooperatifçilik Eğitimi Kayseri\'de Devam Ediyor

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yetkiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine temel kooperatifçilik eğitimini kurum olarak vermeye devam ettiklerini belirterek, "Kooperatifçilik eğitimi almak için kooperatifler Birliğimize başvurabilirler" dedi.

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında artık kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi alması zorunlu tutuluyor. Bu kapsamda KESOB, Kooperatifçilik Eğitimi verebilmek ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne başvurmuş ve eğitim vermek için yetki almıştı.

En son 15 farklı kooperatiften 89 kişi eğitim aldı

Alınan yetki çerçevesinde KESOB kooperatifçilik eğitimleri vermeye devam ediyor. Eğitim programları kapsamında 24 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında 15 farklı kooperatiften 89 kişiye eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan kursiyerler için sertifikaları hazırlandı.

"Yetki alınmasından bugüne kadar toplam 338 kişi eğitim aldı"

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yönetmelik gereği zorunlu olan eğitimleri almak isteyen kooperatiflerin KESOB'a başvurması gerektiğini belirterek, konu hakkında şunları söyledi:

"Birlik olarak çeşitli projeler ürettiğimiz gibi eğitim programlarını da önemsiyoruz. Kooperatifçilik eğitimi de bunun bir parçası oldu. İlk yetki alan kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kooperatiflerimiz uzaktan veya yüz yüze olmak üzere 2 farklı şekilde eğitim programına dahil olabiliyorlar ama şimdiye kadar tercih hep uzaktan eğitim yönteminden yana oldu. Kursiyerler, sağladığımız alt yapı aracılığı ile nerede olurlarsa olsunlar internet olması durumunda akıllı telefonlarından veya diğer cihazlardan (dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet gibi) sisteme giriş yapıp ilgili dersleri günü gününe takip edebiliyor. Kooperatiflerimiz müracaat edip başvurabilirler. Eğitim alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyse süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyor, kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetki aldığı günden bugüne dek toplam 338 kişiye kooperatifçilik eğitimi vermiş oldu. - KAYSERİ