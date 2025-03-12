Kop Dağı Tüneli 13 Yıldır Tamamlanamadı - Son Dakika
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Kop Dağı Tüneli 13 Yıldır Tamamlanamadı

Kop Dağı Tüneli'nin inşaatı 13 yıldır sürerken, çevresel kirlenme ve vatandaş mağduriyeti artıyor.

12.03.2025 22:49
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Kop Dağı Tüneli 13 yıldır tamamlanamadı: Hem doğa kirleniyor, hem de vatandaş mağdur

BAYBURT - 6 bin 500 metre uzunluğundaki Kop Dağı Tüneli, yüklenici firma Bayburt Group İnşaat tarafından temeli atılmasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen tamamlanamazken, çalışmaların bir türlü bitirilememesi vatandaşların tepkisini çekiyor. Tünel inşaatının neden olduğu su kirliliğinin, balık ölümlerine sebep olduğu öne sürüldü.

2012 yılında temeli atılan ve 3 yıl içinde tamamlanacağı vaat edilen Kop Dağı Tüneli projesi, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde yürütülen projede, yüklenici firma Bayburt Group'un ilgisizliği nedeniyle çalışmalar tamamlanamadı.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından başlatılan proje, yıllar içinde birçok bakan değişmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı. Ahmet Arslan, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve son olarak Abdulkadir Uraloğlu'nun dönemlerinde devam eden çalışmalar, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilerleme kaydedemedi. Vatandaşlar, firmanın süreci bilinçli olarak uzattığını ve gerekli yatırımları yapmadığını belirterek, yetkililere seslendi. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım zorlukları, sürücüler için büyük bir sorun teşkil ediyor.

"Denetlemeler yetersiz, balık ölümleri yaşanıyor"

Bölgede balık restoranı işleten Fuat Temuçin, çevresel sorunlara dikkat çekerek, tünel çalışmaları nedeniyle bölgedeki su kaynaklarının kirlendiğini ve bu durumun balık ölümlerine neden olduğunu söyledi. Temuçin, şikayetlerine rağmen yetkililerin önlem almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "12 yıldır tamamlanamayan bir tünelimiz var. Ben burada balık restoranı işletmecisiyim burada defalarca balık ölümleri yaşandı. Bu durumu birçok kez şikayet etmeme rağmen suya yönelik hiçbir önlem alınmadı. Denetleme firması, suyun kirli olmadığını iddia ediyor ancak suyun rengi bulanık. Bunun normal bir bulanıklık olduğunu ve herhangi bir kimyasal madde içermediğini söylüyorlar. Burada bir zamanlar kırmızı benekli alabalık vardı ve tamamen yok ettiler. Bu su Bayburt'a kadar gidiyor. Bayburt Group'tan şahsım adına ümitli değilim. 12 yılda tüneli bitiremediler, 5 yılda havalimanını teslim edeceklerini söylüyorlar. Artık usandım. Buraya balık getiriyorum, bir hafta sonra kirli su geliyor ve bakıyorsun ki tüm balıklar ölmüş."

Yetkililere çağrıda bulunan Temuçin, "Bu duruma kim imza attıysa hepsini suçlu buluyorum. Gerçekten yoruldum ve yetkililere sesleniyorum: Artık biraz da bize yardım edin. Gördüğünüz havuzlar, denetleme zamanı temizleniyor. Denetleme haber alıyorlar, hemen temiz suyu basıyorlar. Bunları biz gördük. Balıklarım öldü, Cuma günü olay oluyor ama Salı günü numune alıyorlar ve 'Bu suda bir şey yok, kimyasal yok' diyorlar" şeklinde konuştu.

Önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Temuçin, "Tünel bizim tünelimiz. Yapılsın, tamamlansın ama su kirliliği için de gerekli tedbirler alınsın. Havuzlar yapılsın, arıtma sistemleri kurulsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Aralık 2024 tarihinde AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Kop Tüneli'nin 2026 yılında tamamlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kop Dağı Tüneli 13 Yıldır Tamamlanamadı - Son Dakika

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