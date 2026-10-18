Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak onaylandı

Körfez Belediyesinin 2027 yılı tahmini bütçesi, ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 4 milyar 292 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2027 yılı tahmini bütçesi madde madde okunarak görüşüldü. Muhalefet üyeleri bütçeye ilişkin görüş ve eleştirilerini dile getirirken Söğüt de yöneltilen değerlendirmelere yanıt verdi. Bütçeyi belediyenin tüm müdürlükleriyle ayrıntılı şekilde hazırladıklarını belirten Söğüt, rutin ve zorunlu giderlerin yanı sıra kentin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

İlimtepe'de yeni konut projeleri hedefleniyor

Bütçede yer alan 770 milyon liralık sermaye gelirine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Söğüt, bu kalemin büyük bölümünün arsa satışından değil, hasılat paylaşımı gelirlerinden oluştuğunu kaydetti.

İlimtepe bölgesindeki yaklaşık 250 dönümlük konut alanında güncel imar ve deprem mevzuatına uygun, sosyal donatı alanları güçlü yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Söğüt, bölgenin altyapı, ulaşım, okul ve park gibi ihtiyaçlarla geliştiğini belirtti.

Söğüt, yeni konut projelerinin istihdam ve ticari hareketliliğe de katkı sağlayacağını dile getirdi.

İlimtepe yolunda çalışmalar başladı

Uzun süredir gündemde olan yaklaşık 6 kilometrelik İlimtepe yolunda çalışmaların başladığını bildiren Söğüt, güzergah değişikliğiyle yolun eğiminin düşürülerek daha uygun hale getirildiğini ifade etti.

Altyapı, kentsel dönüşüm, İlimtepe yolu, kapalı spor salonu ve Çamlıtepe'deki spor tesisi projelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlıkların desteğine teşekkür eden Söğüt, yatırımları sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Söğüt, "Yatırım iştahımız, çalışma iştahımız her bütçe döneminde en fazlasını yapmak" dedi.

Belediyenin temel amacının Körfez halkının sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Söğüt, "Tek amacımız, tek derdimiz Körfez halkının tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak, Körfezimizi güzelleştirmek, geliştirmek, büyütmek ve güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sıfır atık hibe programı projesine ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi. Belediye tarifelerine ilişkin rapor ise komisyonun talebi üzerine bir sonraki meclis toplantısına ertelendi.

Körfez Belediyesi meclisinin bir sonraki toplantısının 3 Kasım Salı günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.