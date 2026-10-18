Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak onaylandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak onaylandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Şener Söğüt, bütçenin rutin ve zorunlu giderlerin yanı sıra kentin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara önem verdiğini belirtti.

Körfez Belediyesinin 2027 yılı tahmini bütçesi, ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 4 milyar 292 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2027 yılı tahmini bütçesi madde madde okunarak görüşüldü. Muhalefet üyeleri bütçeye ilişkin görüş ve eleştirilerini dile getirirken Söğüt de yöneltilen değerlendirmelere yanıt verdi. Bütçeyi belediyenin tüm müdürlükleriyle ayrıntılı şekilde hazırladıklarını belirten Söğüt, rutin ve zorunlu giderlerin yanı sıra kentin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara önem verdiklerini ifade etti.

İlimtepe'de yeni konut projeleri hedefleniyor

Bütçede yer alan 770 milyon liralık sermaye gelirine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Söğüt, bu kalemin büyük bölümünün arsa satışından değil, hasılat paylaşımı gelirlerinden oluştuğunu kaydetti.

İlimtepe bölgesindeki yaklaşık 250 dönümlük konut alanında güncel imar ve deprem mevzuatına uygun, sosyal donatı alanları güçlü yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Söğüt, bölgenin altyapı, ulaşım, okul ve park gibi ihtiyaçlarla geliştiğini belirtti.

Söğüt, yeni konut projelerinin istihdam ve ticari hareketliliğe de katkı sağlayacağını dile getirdi.

İlimtepe yolunda çalışmalar başladı

Uzun süredir gündemde olan yaklaşık 6 kilometrelik İlimtepe yolunda çalışmaların başladığını bildiren Söğüt, güzergah değişikliğiyle yolun eğiminin düşürülerek daha uygun hale getirildiğini ifade etti.

Altyapı, kentsel dönüşüm, İlimtepe yolu, kapalı spor salonu ve Çamlıtepe'deki spor tesisi projelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakanlıkların desteğine teşekkür eden Söğüt, yatırımları sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Söğüt, "Yatırım iştahımız, çalışma iştahımız her bütçe döneminde en fazlasını yapmak" dedi.

Belediyenin temel amacının Körfez halkının sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurgulayan Söğüt, "Tek amacımız, tek derdimiz Körfez halkının tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak, Körfezimizi güzelleştirmek, geliştirmek, büyütmek ve güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sıfır atık hibe programı projesine ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi. Belediye tarifelerine ilişkin rapor ise komisyonun talebi üzerine bir sonraki meclis toplantısına ertelendi.

Körfez Belediyesi meclisinin bir sonraki toplantısının 3 Kasım Salı günü saat 15.00'te yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerŞener SöğütEkonomiKörfezGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Soner Olgun’a bugün son veda Önce sahnede anılacak Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak
Herkes nefesini tutup izledi Sonu korkunç bitti Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
13:35
İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
13:06
Emekli maaşlarında yeni hesap Ocak zammı için 3 senaryo
Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo
12:28
Müjdeli haber Diyarbakır’da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
12:06
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 13:42:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Körfez Belediyesinin 2027 tahmini bütçesi 4 milyar 292 milyon lira olarak onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei