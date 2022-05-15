Körfez'de gençlik coşkusu bir hafta sürecek - Son Dakika
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Körfez'de gençlik coşkusu bir hafta sürecek

15.05.2022 11:01
Körfez'de gençlik coşkusu bir hafta sürecek

Körfez Belediyesi tarafından gençlik haftası çerçevesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler hazırlandı.

Körfez Belediyesi tarafından gençlik haftası çerçevesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinlikler hazırlandı.

Etkinlikler, dün düzenlenen trekking turları ile başladı. Gençlik haftası boyunca Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke sahilinde konser ve eğlenceler düzenlenecek. İlk etkinlik 19 Mayıs'ta Yarımca sahilinde Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi'ndeki açık sahada yapılacak. Yerel şarkıcı Mesut Çakır'ın sahne alacağı konser etkinliği boyunca da farklı eğlenceler ile gençler coşacak. 20 Mayıs'ta ise yerel sanatçılar Yıldırım Gömleksiz ve Mesut Çakır, farklı sahne performansları ile Tütünçiftlik sahilinde olacak. Burada gençler doyasıya eğlenme fırsatı yakalayacak.

Hereke'de ise etkinliğin tarihi 21 Mayıs olacak. Görkem Subaşı, Hereke sahilinde düzenlenecek konser ile sevilen şarkıları seslendirecek. 21 Mayıs gününün sabahında ise yine gençler için trekking düzenlenecek. - KOCAELİ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'de gençlik coşkusu bir hafta sürecek - Son Dakika


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