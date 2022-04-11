Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

11.04.2022 11:55
Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Körfez Belediyesi, sahil bandında bulunan piknik alanlarına doğalgazlı mangal üniteleri yerleştirmek için çalışmalara başladı.

Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği doğalgazla çalışan mangal üniteleri kuruluyor. Ünitelerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarındaki duman ve kokudan dolayı bizlerden talepleri vardı. Bu proje ile sahile gelen aileler başlarında özel görevlilerinin bulunduğu mangalda etlerini pişirecek. Vatandaşımız için de büyük kolaylık olacak. Sırası gelen etlerini pişirecek, görevli arkadaş da yardımcı olacak. Mangal temizlendikten sonra bir sonraki vatandaşımız kullanacak" dedi. - KOCAELİ

Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor

YORUMLAR
500
Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu Başkan Söğüt, STK temsilcileriyle iftarda buluştu Başkan Söğüt: 'Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz' Başkan Söğüt: 'Toplumun her kesimine aynı anlayışla hizmet ediyoruz'

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, piknik, Körfez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Gündemde 3 konu başlığı var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
11:14 Mansur Yavaş, Meral Akşener ile buluşuyor: Adaylık tartışmasının ardından meraklandıran görüşme
11:12 Kadıköy Meydanı'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor! Yeşil alan oranı yüzde 70 artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Körfez'de sahil bandına doğalgazlı mangal üniteleri kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement