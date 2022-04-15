Köşk Belediyesi araçlarını kendisi tamir ederek tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Köşk Belediyesi araçlarını kendisi tamir ederek tasarruf sağlıyor

15.04.2022 09:57
Köşk Belediyesi araçlarını kendisi tamir ederek tasarruf sağlıyor

Köşk Belediyesi kendi bünyesindeki araç, gereç ve iş makinelerini kendi ekipleri tarafından tamir ederek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor.

Köşk Belediyesi kendi bünyesindeki araç, gereç ve iş makinelerini kendi ekipleri tarafından tamir ederek büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Araç filosunu satın aldığı araçlarla güçlendiren ve önemli ölçüde kiralama yerine satın alma yöntemiyle tasarruf eden Köşk Belediyesi, kendi araçlarının bakımını da yine kendi atölyesinde tamir ediyor.

Köşk Belediyesi'nin filosunda yer alan büyük iş makinelerinin, hizmet araçlarının yanı sıra her türlü araç, gereç ve makinelerin düzenli bakım ve tamir işlemleri, Makine İkmal Bakım ve Onarım Ekibi tarafından belediye şantiyesindeki atölyede gerçekleştiriliyor. Gece gündüz sahada çalışan iş makineleri düzenli şekilde bakıma alınarak hem kullanım ömrü uzatılıyor hem de makinelerde yaşanan arızalar, atölyedeki imkanlar ile kısa sürede giderilerek filonun sahadaki hizmetine kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

Belediye araç filosundaki iş makinesi ve diğer araçların düzenli bakımının yapıldığı ve arızaların anında giderildiği belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Belediyemize ait araç filomuzda bulunan başta iş makineleri olmak üzere kamyon ve binek araçların bakım ve onarımlarını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyemiz soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Köşk Belediyesinin araç filosunun bakım ve tamiri Makine İkmal Bakım ve Onarım Ekibi tarafından yenilenerek tamir ve onarımdan geçiriliyor. Böylelikle de belediye, daha büyük maliyetlere yol açabilecek gider kalemlerinden kurtulmuş oluyor, ciddi anlamda tasarruf etmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği bütçeyi daha verimli kullanırken bir yandan da hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Köşk Belediyesi araçlarını kendisi tamir ederek tasarruf sağlıyor

YORUMLAR
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Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köşk Belediyesi araçlarını kendisi tamir ederek tasarruf sağlıyor - Son Dakika


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