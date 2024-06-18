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Köşk'te ev yangını

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın anında mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.