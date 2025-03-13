Köşk'te Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Yerel

Köşk'te Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Köşk ilçesindeki orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

13.03.2025 22:54
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Köşk'teki orman yangını büyümeden söndürüldü

Yaz gelmeden orman yangınları başladı

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekipler ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaz mevsimi gelmeden orman yangınlarının başladığını ifade eden Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş ise "Normal şartlarda bu zamanlarda yangın yaşanmazdı" dedi.

Yangın, Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iftar saatinde Kulman mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu zamanlarda yangın çıkmazdı"

Yangının yaz mevsimi gelmeden çıkmasına şaşırdıklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Vedat Kuruş; "Yangından küçük bir alan etkilendi. Köylülerin ve söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ancak son günlerde kurak giden havalardan dolayı yangının oluştuğunu tahmin ediyoruz. Normal şartlarda bu zamanlarda yangın yaşanmazdı. Çok şükür yangında herhangi bir can ve mal kaybı olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köşk'te Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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