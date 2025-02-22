Köşk\'te Yeni Tarım Müdürü Atandı

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Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır tarım sektöründe mühendis olarak çeşitli görevlerde bulunan Veysel Ali Ünal, yeni ilçe müdürü olarak atanarak görevine başladı.

Daha önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Veysel Ali Ünal, 2017 yılında Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak göreve başladı. 2019 yılında Köşk Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışan Ünal, 2021-2024 yılları arasında ise Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev aldı. Yeni görevine başlayan Ünal, Köşk ilçesindeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi için çalışacak.

Ünal, önceki ilçe müdürü Bülent Güner'den görevi devralarak yeni dönemin başlangıcını yaptı. Köşk tarımının gelişimi için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ünal, üreticilerle iş birliği içinde hareket edeceklerini vurguladı. Konya'nın Bozkır ilçesinde doğan Veysel Ali Ünal'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - AYDIN