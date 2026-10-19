KOSTÜ uzmanına göre canlı yayında beğeni arzusu gençleri sıra dışı davranışa itiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KOSTÜ uzmanına göre canlı yayında beğeni arzusu gençleri sıra dışı davranışa itiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KOSTÜ uzmanına göre canlı yayında beğeni arzusu gençleri sıra dışı davranışa itiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSTÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Çelik, canlı yayınlarda beğenilme ve para kazanma isteğinin gençleri sıra dışı davranışlara ittiğini söyledi. Çelik, ailelerin çocukları dışlamadan ihtiyaçlarını anlamasını ve gerekirse sosyal medyada onlarla yer almasını önerdi.

Gençlerin canlı yayınlarda beğenilmek ve para kazanmak uğruna farklı davranışlara yönelebildiğine dikkat çeken KOSTÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, "Bireyler canlı yayında seyirci kitlesinin beğenisini almak, onların kabulünü, takdirini almak için kendisinin varoluşunun dışında bazı davranışlar sergiliyor" dedi.

Sosyal medya üzerinden açılan canlı yayınlarda beğenilme, takipçi kazanma ve gelir elde etme isteği, gençlerin davranışlarını da şekillendiriyor. Kimi zaman daha fazla dikkat çekebilmek için sıra dışı davranışlara yönelen gençler, dijital ortamda kabul görme arayışıyla özel hayatlarını da takipçilerinin gözü önüne seriyor. Beğenilme arzusundan mahremiyet ihlallerine, sanal dünyada kurulan aidiyet duygusundan ailelerin çocukları üzerindeki rolüne kadar birçok konuya değinen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, sosyal medyanın gençlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, ailelere ve eğitimcilere önemli uyarılarda bulundu.

"Dünya tarihinin en kalabalık dönemindeyiz ama yalnızlaşmanın da en fazla olduğu dönemi yaşıyoruz"

Gençlerin sosyal kabul ihtiyaçlarını artık yüz yüze iletişim yerine sanal ortamlarda karşıladıklarını ifade eden Çelik, "Dünya tarihinin en kalabalık dönemindeyiz ama yalnızlaşmanın da en fazla olduğu dönemi yaşıyoruz. Bireyler artık sosyal kabullerini yüz yüze iletişimden veya bir araya gelerek yaptıkları etkileşimden değil, sanal mecralar üzerinden gerçekleştiriyor. Sanal mecralar maalesef insanın kabul görme, aidiyet hissetme, beğenilme ihtiyaçlarını karşılıyor" diye konuştu.

"Aldıkları bir beğeni, başarılı oldukları anlamına geliyor"

Sosyal medyada elde edilen beğeni ve popülerliğin gençlerin başarı algısını etkilediğine işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz de bu meseleden en çok etkilenen grup arasında. Şu anda gençler de sosyal kabullerini sosyal medya mecraları üzerinden daha fazla gerçekleştiriyorlar. Son yapılan 2024-2025 araştırmalarında 11-15 yaş arası sosyal medya kullanımları yüzde 40'ın üzerine çıkmış olarak görünüyor. 15 yaş üstü sosyal medya kullanımları yüzde 90'ların üzerine çıkmış oluyor. Kendi değerlendirmelerini sosyal medya kabullerine göre yapıyorlar. Aldıkları bir beğeni, başarılı oldukları anlamına geliyor. Ama gerçekte tabii ki öyle değil. O kabulü, o başarılı olma hissini sosyal medyada tattıkları için gerçek dünyada, gerçek temaslarda bu ihtiyacı hissetmiyor. Dolayısıyla sosyal medya mecralarının içerisinde bu ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Gerçeğin dışında olan yapay olan her şeyin de fıtrata aykırı olduğunu, yaratılışa aykırı olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla bölünmelere, psikolojik problemlere yol açıyor. Sosyal medyadan örnek aldığı bazı kişilerin davranışlarını taklit etme yoluyla aslında kabul göreceklerine inanarak bu davranışları sergiliyorlar."

"Daha fazla dikkat çekmek için sıra dışı davranışlarda bulunuyorlar"

Canlı yayınlarda beğenilme ve para kazanma arzusunun gençleri farklı davranışlara yöneltebildiğini anlatan Çelik, "Bireyler canlı yayında seyirci kitlesinin beğenisini almak, onların kabulünü, takdirini almak için kendisinin varoluşunun dışında bazı davranışlar sergiliyorlar. Bu davranışları sergiledikçe aslında o davranışlar onların kendi özü haline gelmiş oluyor ve zihinlerini de bu şekilde, davranışlarını bu şekilde organize ediyorlar. Dolayısıyla o özü normal sosyal hayatına da dönüştürüyorlar. Aslında sosyal hayatları tamamen o canlı yayın içerisindeki bireyin varoluş kodlarına dönüyor ve o varoluşu bir gelire çevirmek açısından da daha fazla dikkat çekmek için daha sıra dışı davranışlarda bulunmaya, daha sıra dışı düşüncelerini ifade etmeye itiyor. Takdir almaları, beğeni almaları sosyal medyada ücret kazanmaları için farklı görünmek istiyorlar" dedi.

"Canlı yayınlarda çok büyük mahremiyet ihlali oluyor"

Canlı yayınların gençlerin özel hayatını da tehlikeye atabildiğini vurgulayan Çelik, "Canlı yayınlarda çok büyük bir mahremiyet ihlali oluyor. Kendi özel hayatlarından orada parçalar görebiliyoruz, kendi özel yaşamlarına dair bazı verileri sundukları oluyor bu canlı yayınlarda. Dolayısıyla bu da hem mahremiyet açısından hem gizlilik açısından hem de ergenlik döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken dış tehlikelere karşı açık bir pozisyon haline geliyor. Dolayısıyla bunun son derece kontrol edilmesi gereken bir mekan, bir mekanizma olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Ailelere büyük görev düşüyor"

Ailelerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini belirten Çelik, "Son yasal düzenlemeyle birlikte buna yönelik çalışmalar mevcut ama bu yetmez. Ailelerin de bu noktada muhakkak kontrolcü olması gerekiyor. Aileler çocukları bu noktada dışlamamalı. 'Neden sosyal medya mecrası içerisinde bulunma ihtiyacı hissediyorlar, neden orada vakit geçirme ihtiyacı hissediyorlar' bu ihtiyaca odaklanmalı. Gerekirse kendileri de o sosyal medya mecraları içerisine katılmalı ve çocuklarıyla orada birlikte olduklarında çocukların davranışlarını da gözlemleme fırsatı bulabilmeliler. Reddedici bir tutum yerine kabul edici ve ihtiyacını anlamaya yönelik tutum sergilerlerse bunun önüne geçebilirler" şeklinde konuştu.

"Kimlik bulma yaşlarında çok büyük tuzaklarla karşı karşıyalar"

Ergenlik döneminde sosyal öğrenme ve davranışları taklit etme eğiliminin yüksek olduğunu ifade eden Çelik, "Gençler birbirlerini görerek de biraz pozisyon alıyorlar. Sosyal öğrenmenin ve davranışları taklit etmenin son derece yüksek olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kişilik gelişiminin önemli olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Artık bireyin kendi hayatı boyunca konumlanmasını gerçekleştirdiği, kendisinin kimliğini bulduğu yaşlardan bahsediyoruz. Bu kimlik bulma yaşlarında çok büyük tuzaklarla karşı karşıyalar sosyal medya mecraları içerisinde. Çocukların bu tuzaklara kapılmaması için ailelerin muhakkak hem kontrolcü hem kabul edici hem de ihtiyaçlarını anlamaya yönelik yaklaşım sergilemeleri gerekiyor" dedi.

"Sosyal medya kilitsiz kapı anlamına geliyor"

Okullardaki rehberlik çalışmalarının önemine de değinen Çelik, "Okullarda da rehberlik servisleri bu konuda aktif çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların desteklenmesi ve artarak sürmesi gerekiyor. Çünkü her çocuğun kendi içerisinde dünyası var. Çocuklar bu dünya içerisinde eğer sosyal medya mecrasına kapılırsa sosyal medya kilitsiz kapı anlamına geliyor. Herkesin girip çıkabildiği, herkesin içerisinden bir parça alabildiği güvensiz mekan aslında bize oluşturuyor. Bu güvensiz mekanı biz evvela çocukların bunu anlayabilmesine yönelik psikoeğitimlerle birlikte ve ailelerin bunu anlayabilmesine yönelik birlikte farkındalık oluşturmalı ve çocukları, gençleri reddetmeden rehberlik servisleriyle bir iş birliği halinde orada bulunma ihtiyacının, onay görme ihtiyacının, kabul edilme ihtiyacının, aidiyet hissetme ihtiyacının, beğenilme ihtiyacının neden karşılandığına yönelik anlayışlar geliştirerek buna yönelik bazı tedbirler almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya bizi yönetmesin, biz sosyal medyayı dilediğimiz zaman kullanalım"

Sosyal medya kullanımında yalnızca yaş sınırlamasına odaklanılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada sosyal medyayı sınırlamak evet bir tedbir ama belirli yaşa kadar bu geçerli. Bir yaştan sonra çocuklar sosyal medya mecrası içerisinde yine özgürce dolaşabiliyor. Sınır koymak önemli ama kontrolü ele geçirmek. Yani sosyal medya bizi yönetmesin, biz sosyal medyayı dilediğimiz zaman kullanalım. İçerisinde faydalı içerikler de bulunabiliyor, içerisinde iyi haberleşme kanalları da var. Daha çok oralarda kullanmaya yönelik bir yönlendirmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiTeknolojiEğitimYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu Kadınlar isyan etti Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
“Size kuş göstereceğiz“ diyerek 4 çocuğu çağırdılar Mahalle karıştı "Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Restoranda kanlı kavga İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:26
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: KOSTÜ uzmanına göre canlı yayında beğeni arzusu gençleri sıra dışı davranışa itiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei