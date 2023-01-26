Son Dakika Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Haberleri

- 26.01.2023 26 Oca 17:32 Rektör Çiftçi; "Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin Dönem Toplantısı"na Katıldı
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı'na katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
- 26.01.2023 26 Oca 10:26 Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.
- 28.10.2022 28 Eki 15:19 Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.
- 05.08.2022 05 Ağu 15:02 Sanayi ve teknolojinin 'En'leri buluşuyor!
Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar ödül töreni gerçekleştirilecek.
- 03.06.2022 03 Haz 08:47 Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı!
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 YÖK üyesinin görevlerine son verildi. Diğer taraftan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapıldı.
- 03.06.2022 03 Haz 05:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Üniversiteye Rektör Atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne yeni rektörler atadı.
- 03.06.2022 03 Haz 04:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 5 üniversiteye yeni rektör atandı.
- 30.05.2022 30 May 17:42 Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı KBÜ'de yapıldı
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısı Karabük Üniversitesinde (KBÜ) gerçekleştirildi.
- 13.05.2022 13 May 17:21 NEVÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinliğini düzenlendi.
- 27.04.2022 27 Nis 14:48 KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde (KOSTÜ) açılan Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.
- 07.04.2022 07 Nis 12:15 Kocaeli'de model fabrika projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, kurulması planlanan model fabrikayla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.
- 25.03.2022 25 Mar 14:07 Batı Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı başladı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) açıldı.
- 08.03.2022 08 Mar 10:23 Son dakika gündem: 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Son dakika haberi... 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 08.03.2022 08 Mar 08:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu; 2 üniversiteye ait yüksekokul ve bir üniversiteye ait fakülte kapatıldı.
- 08.03.2022 08 Mar 01:38 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 27.09.2021 27 Eyl 15:17 Kurtulmuş: "Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.
- 27.09.2021 27 Eyl 08:58 NUMAN KURTULMUŞ ADALETİ ESAS ALAN MEDENİYETLER, BÜYÜK ÇIKIŞLAR YAPAR -TAMAMI FTP'DE
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler dedi.
- 26.09.2021 26 Eyl 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
- 14.09.2021 14 Eyl 19:01 Kocaeli Valisi Yavuz'dan ziyaretler
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Ana Üs Komutanlığına atanan Tuğamiral Aziz Bakıoğlu'nu ziyaret etti.
- 03.07.2021 03 Tem 12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu.
- 24.08.2020 24 Ağu 13:03 Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor
Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyorİZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.
- 19.04.2020 19 Nis 16:04 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
- 17.04.2020 17 Nis 01:12 Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren kanun Resmi Gazete'de (2)
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
- 15.04.2020 15 Nis 22:40 Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayana ceza arttı
TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunun cezasının artırılması ve salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitimin yapılaması halinde yaz aylarında "telafi" eğitimi yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren yasa teklifi kabul edildi.
- 15.04.2020 15 Nis 21:46 Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi (2)
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
- 15.04.2020 15 Nis 21:28 Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilen üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.
- 15.04.2020 15 Nis 04:10 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif Genel Kurulda
Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin de TBMM Genel...
- 10.04.2020 10 Nis 21:58 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi (2)
Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim...
- 08.04.2020 08 Nis 15:08 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler teklifi TBMM'de (2)
Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim...
- 08.04.2020 08 Nis 13:48 AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif
AK Parti, deprem ve salgın gibi hallerde üniversitelerde uzun süre eğitim yapılamaması durumunda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
- 08.04.2020 08 Nis 13:41 Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi TBMM'de
Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.
- 08.04.2020 08 Nis 12:01 Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Söz konusu teklifte yaz döneminde telafi eğitimi yapılması ve iki yeni vakıf üniversitesi kurulması da yer aldı.