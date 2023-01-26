Son Dakika Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Haberleri

10:26 Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

15:02 Sanayi ve teknolojinin 'En'leri buluşuyor! Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar ödül töreni gerçekleştirilecek.

08:47 Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6 YÖK üyesinin görevlerine son verildi. Diğer taraftan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektör ataması yapıldı.

05:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Üniversiteye Rektör Atadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne yeni rektörler atadı.

04:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 5 üniversiteye yeni rektör atandı.

17:21 NEVÜ'de Hemşirelik Haftası kutlandı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle '12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası' etkinliğini düzenlendi.

14:48 KOSTÜ'de Eczacılık Fakültesi açıldı Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde (KOSTÜ) açılan Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

12:15 Kocaeli'de model fabrika projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, kurulması planlanan model fabrikayla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

14:07 Batı Karadeniz Bölgesi Kariyer Fuarı başladı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) açıldı.

10:23 Son dakika gündem: 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Son dakika haberi... 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

08:49 Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'ın imzasıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu, 2 yüksekokul kapatıldı Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 8 üniversiteye yeni fakülte kuruldu; 2 üniversiteye ait yüksekokul ve bir üniversiteye ait fakülte kapatıldı.

01:38 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de 8 üniversiteye yeni fakülte kurulmasına, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin de kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15:17 Kurtulmuş: "Emanete sahip çıkan medeniyeler, dünyada büyük medeniyetler kurmuş ve büyük güçler oluşturmuşlardır" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması KOCAELİ - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.

08:58 NUMAN KURTULMUŞ ADALETİ ESAS ALAN MEDENİYETLER, BÜYÜK ÇIKIŞLAR YAPAR -TAMAMI FTP'DE AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Her alanda adaleti ve insanların özgürlüğünü esas alan medeniyetler, büyük çıkışlar yapar, büyük güçlerini ortaya koyabilirler dedi.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2021 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

19:01 Kocaeli Valisi Yavuz'dan ziyaretler Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Ana Üs Komutanlığına atanan Tuğamiral Aziz Bakıoğlu'nu ziyaret etti.

12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 3 fakülte ve 2 enstitü kuruldu.

13:03 Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyor Kocaeli'nin ikinci tıp fakültesi açılıyorİZMİT'te bu yıl öğrenime başlayacak olan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Medar Hastaneleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kocaeli'de ikinci tıp fakültesi kuruldu.

16:04 Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

01:12 Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren kanun Resmi Gazete'de (2) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

22:40 Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı: Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayana ceza arttı TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunun cezasının artırılması ve salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitimin yapılaması halinde yaz aylarında "telafi" eğitimi yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren yasa teklifi kabul edildi.

21:46 Yükseköğretim ve sağlıkta şiddet düzenlemelerini içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi (2) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

21:28 Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilen üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.

04:10 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif Genel Kurulda Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin de TBMM Genel...

21:58 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler getiren teklif TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi (2) Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim...

15:08 Yükseköğretimde yeni düzenlemeler teklifi TBMM'de (2) Genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim...

13:48 AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif AK Parti, deprem ve salgın gibi hallerde üniversitelerde uzun süre eğitim yapılamaması durumunda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

13:41 Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi TBMM'de Yükseköğretim Kurulu Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu.