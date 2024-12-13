KOSTÜ'de Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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KOSTÜ'de Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi

KOSTÜ\'de Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi

KOSTÜ, Hemşirelik ve Fizyoterapi bölümü öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenledi.

13.12.2024 13:50
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Eğitim hayatlarının önemli bir dönüm noktasına ulaşan öğrenciler, bu özel günde büyük bir gurur ve heyecanla beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşma yapan KOSTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, öğrencileri ve onları bugünlere getiren ailelerini tebrik etti. Bu özel günde onların yanlarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da yaptığı açıklamada; beyaz önlüğün uzun bir yolculuğun başlangıcı olduğunu, KOSTÜ'de okuyan gençleri iş dünyasında başarılı olmaları için iletişim ve teknoloji anlamında donanımlı bir şekilde yetiştiğini dile getirdi. Ayrıca Elmas, yapay zekayı, sağlık bilimleri eğitiminde kullanan tek üniversitede okudukları için öğrencilerin şanslı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Terzi ise öğrencilere, beyaz önlüğün çalışkanlığın, şifanın, umudun ve hizmet aşkının sembolü olduğunu ifade etti. Terzi, "Mesleği icra ederken bir sanatı da icra etmiş olacaksınız. Çok yüce ve kutsal bir meslek seçtiniz. Teknolojiyi kullanın, iletişim becerilerinizi artırın, sosyal ve kültürel olarak kendinizi geliştirin" dedi.

Beyaz önlüklerini gururla giyen öğrenciler, geleceklerine dair umut dolu bir adım atarken tören, ailelerin ve akademik kadronun katılımıyla duygusal karelere sahne oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KOSTÜ'de Beyaz Önlük Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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