Kocaeli'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşırhane Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşırhane Desteği

Kocaeli\'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşırhane Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama ihtiyacını ücretsiz olarak sunulan kent çamaşırhanesi ile çözüme kavuşturdu. Çamaşırhaneden Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler faydalanabiliyor.

10.10.2024 13:31  Güncelleme: 13:33
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Kocaeli'de ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama sorunu kent çamaşırhanesi ile son buldu.

Kocaeli'ye TürkiyeEnin her köşesinden gelen üniversite öğrencilerinin en büyük ihtiyacı olan çamaşır yıkama sorununu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çözdü. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde (KOSTÜ) okuyan erkek ve kız öğrenciler, bu yıl da kent çamaşırhanesinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştıran uygulama aynı zamanda üniversitelilerin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli'de ikamet eden üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesindeki ücretsiz kent çamaşırhanesiyle hizmet veriyor. Kent çamaşırhanesinde 10 çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 ütü bulunuyor. Burada görevli olan Büyükşehir personeli de öğrencilere yardımcı oluyor.

Kent çamaşırhanesi haftanın 6 günü ücretsiz hizmet veriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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