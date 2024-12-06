Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde Kadın Girişimcilerin Hikayeleri Anlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde Kadın Girişimcilerin Hikayeleri Anlatıldı

Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi\'nde Kadın Girişimcilerin Hikayeleri Anlatıldı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yurdanur Dikmen'in moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, kadın girişimcilerin başarı hikayeleri ve iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

06.12.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
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Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'ne katılan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden (KOSTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, "Girişimcilik ve İnovasyon Ekonomisi" oturumunun moderatörlüğünü yaptı. Oturumda, kadın girişimcilerin hikayeleri anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen zirvede, milli teknolojilerin geleceğinden şehirlerdeki yeşil dönüşüme, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar birçok konu ele alındı. KOSTÜ'yü temsilen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, moderatör olarak kadın girişimcilerin başarı hikayelerini dinleyicilere aktarmak üzere zirveye katkıda bulundu. KOSTÜ'den çok sayıda akademisyen ve öğrenci de zirveyi yakından takip etti.

Kadın girişimciler; Necla Akyazı, Nuket Özcan, Çiğdem Eroğlu ve Serap Demirer, iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar, başarıya giden yolda yaşadıkları deneyimler ve yenilikçi girişimlerini nasıl hayata geçirdiklerine dair ilham verici hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Özellikle girişimcilik alanında, kadınların giderek daha güçlü bir şekilde yer aldığının altı çizildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi'nde Kadın Girişimcilerin Hikayeleri Anlatıldı - Son Dakika

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