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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a fahri doktora ünvanı verildi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a fahri doktora ünvanı verildi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Senatosu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a 'yönetim ve organizasyon' alanında fahri doktora ünvanı verme kararı aldı. Aydın, üniversite tarafından düzenlenen törende fahri doktora beratını aldı. Törende konuşan üniversite yetkilileri, Aydın'ın eğitim, bilim ve şehircilik alanında yaptığı katkıları vurguladılar.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın\'a fahri doktora ünvanı verildi
15.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:38
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Senatosunun aldığı kararla Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a "yönetim ve organizasyon" alanında "fahri doktora" ünvanı verildi.

KOSTÜ'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende KOSTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Murat Aydın'a "fahri doktora" beratı takdim edildi.

Törende konuşan Prof. Dr. Elmas, Aydın'ın eğitime ve bilime destek verdiğini, şehircilik alanında sosyal ve kültürel yeniliklerle önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Elmas, Aydın'ın "ilk" kentsel dönüşüm projeleri, sanat ve kültüre katkı, her yaş grubuna hitap eden sosyal belediyecilik anlayışı ve tarihi mekanların restorasyonu konularında öncü ve örnek yaklaşımları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin, eğitim ve araştırma faaliyetlerine olan katkıları, toplumun gelişimi için hayati önem taşır. Üniversitemizin kuruluşunun temeli olan Avrupa Meslek Yüksekokulu sizin o zaman başkanlığını yaptığınız Zeytinburnu ilçesinde kuruldu. Bu süreçte ve sonrasında üniversiteye dönüşmesinde önemli katkılarınız oldu."

Mütevelli Heyet Başkanı Emiroğlu ise çağdaş belediyeciliğin gereği olarak teknolojiyi her alanda kullanan Aydın'a, çevre bilinci, eğitimde eşitliğin sağlanması gibi konulardaki başarısı için teşekkür etti.

Aydın ise "Rahmetli annem ve babamın mekanları cennet olsun, bizi yetiştirdi. Üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Beykoz halkına da canıgönülden teşekkür ediyoruz; bizi belediye başkanı olarak seçtiler. Belediye benim ailemdir. Benim ailem Beykoz da 250 bin kişilik bir aile." ifadelerini kullandı.

Törene, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ve akademisyenler katıldı.

Daha sonra Murat Aydın, yetkinlik kazandırma esaslı eğitim modeli kapsamında düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" programında, öğrencilere "Yönetim ve Organizasyon" konulu seminer verdi.

Kaynak: AA
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