Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iş makinaları için 25 bin litre mazot desteğinde bulundu. Mazot yüklü tanker, deprem bölgesine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yukarıöz, Yapraklı, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı - Son Dakika

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