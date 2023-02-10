Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı - Son Dakika
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Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı

10.02.2023 20:31
Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı yaptı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı yaptı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iş makinaları için 25 bin litre mazot desteğinde bulundu. Mazot yüklü tanker, deprem bölgesine gönderildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı 'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgelerden Çankırı'ya 75 depremzede geldi 'Asrın felaketi'nin yaşandığı bölgelerden Çankırı'ya 75 depremzede geldi

Yukarıöz, Yapraklı, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı - Son Dakika
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