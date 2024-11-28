Yerel

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yücebağ grup köy yolu istikametindeki bazı köy yolları, Dörtbölük grup köy yolları ile Derince grup köy yolu istikametinde bulunan Çakırpınar, Sarıyayla, Yuvalar, Altıdere, Meşeli, İncesu, Yürekli, çalışırlar ve civar köy yolları ulaşıma kapandı. Köylülerin durumu ilçe kaymakamlığı'na bildirmesi üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, iki günlük yoğun çalışmaların ardında Derince, Yücebağ ile Dörtbölük grup köy yollarını tekrar ulaşıma açtı. Kapalı durumda olan diğer köy yollarına açma çalışmaları devam ediyor.