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Batman'da karla kaplı köy yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar, ve Keçiler köyleri ile 10'un üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışmaların ardından köy ve mezra yolları tekrar ulaşıma açıldı. Yarından itibaren Mereto Dağı ve çevresindeki köylerde kar yağışı beklenirken, yetkililer, olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri ve mağduriyetlerin yaşanmaması için sürücülerin köy yollarına zincirsiz girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.