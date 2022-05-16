Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı

16.05.2022 12:46
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Satranç Turnuvası sona erdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen Satranç Turnuvası sona erdi.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu salonunda gerçekleştirilen turnuvaya çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu. Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu "Köyceğiz 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası"nda oyuncular büyük performans gösterdi. Açılış hamlesini Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ'ın yaptığı turnuvada dereceye giren sporcuların ödülleri; Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor eğitim uzmanı Arda Dindar tarafından verildi.

Turnuva Başhakemi Atilla Güler turnuvaya yoğun katılımın olduğunu belirterek; "Turnuvada hamle yapan ve dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuva başarıyla tamamlandı. Turnuvada görev alan hakemlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı
Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de 19 Mayıs Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı - Son Dakika
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