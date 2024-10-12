Köyceğiz'de Aşure Hayrı ve Yağmur Duası - Son Dakika
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Köyceğiz'de Aşure Hayrı ve Yağmur Duası

Köyceğiz\'de Aşure Hayrı ve Yağmur Duası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, aşure hayrı ve yağmur duası yapıldı, halka ikramlar sunuldu.

12.10.2024 10:29
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşure hayrı ve yağmur duası yapıldı.

Yangı Mahallesi halkından iki hayırsever vatandaşın öncülüğünde, mahalle halkı ve muhtarlığın katkılarıyla mahalle halkına camii cemaatine ve öğrencilere imece usulü yapılan aşureler ikram edildi. İlçe protokolünün ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, İmam-Hatip Selman Gündoğdu ve emekli din görevlilerinin Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır bu güzelliği sürdürmektedir. Bu gün Yangı Mahallemizde de bu güzelliği bir kez daha yaşayıp, yaşatıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurak günler geçiriyoruz. Yağmur nimetine muhtacız. Yapılan bu ikramlar, beli bükük piri faniler, emzikli anneler, masum bebekler hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eyleyip afetsiz yağmurlar ihsan eylesin" dedi.

Konuşmanın ardından Karagöz'ün yaptığı yağmur duası ile program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Aşure Hayrı ve Yağmur Duası - Son Dakika

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