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Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

17.05.2022 09:08
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafta boyunca sürecek olan Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafta boyunca sürecek olan Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Köyceğiz eski Kaymakamlık önünde çelenk koyma töreni ile başladı. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Köyceğiz Satranç İlçe Temsilciliği tarafından Gençlik Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi. Hafta boyunca voleybol, Hentbol, Korfbol ve Futbol müsabakaları düzenlendi. Köyceğiz Delta Plajında Uçurtma Şenliği tertip edildi. Uçurtma şenliğinde uçurtmaları Köyceğiz Gençlik Merkezi temin etti. Ayrıca uçurtmaların kurulumu konusunda personel yardımcı oldu. Gençler uçurtmaları gönüllerince uçurarak keyifli bir gün yaşadılar. Gençler uçurtmaları temin eden ve şenliği düzenleyen Köyceğiz Gençlik Merkezi personeline teşekkür etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Gençlik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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