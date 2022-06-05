Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer

05.06.2022 10:45
Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile bu yıl 16 kişi hacca gitmek için yola çıkacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile bu yıl 16 kişi hacca gitmek için yola çıkacak.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü bu sene hacca gidecek olan hacı adayları için Hac semineri düzenledi. Merkez Yunus Emre Hacılar Camiinde yapılan seminerleri İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile birlikte daha önce hacca görevli gidip tecrübe sahibi olan Sultaniye Mahallesi İmam-Hatibi İsmail Tokcan, Zeytinalanı Merkez Camii İmam-Hatibi İbrahim Yanar, Toparlar Mescidi Kebir Camii İmam-Hatibi Ramazan Tokcan ve bayanlara da Kuran Kursu öğreticisi Esma Acar seminer verdi.

2022 Hac Organizasyonu ile hacca gidecek olan hacı adaylarına hitap eden İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "İslamın beş şartından biri olan Hac ibadetini yapmak üzere bu sene kutsal yolculuğa çıkacaksınız. Cenabı Allah'ın misafirleri olarak salimen ganimen gidip gelmenizi, mebrur bir hac ibadeti yapmanızı niyaz ediyorum. Başkanlığımız, bu kutsal yolculuğun her aşamasında sizlere daha iyi hizmet etmenin çabası içerisindedir. Hac ibadetinizi kolaylıkla yerine getirip, annenizden doğduğunuz günkü gibi günahsız olarak ülkemize, sevdiklerinize sağ salim kavuşmanızı dilerim" dedi.

İlçe Müftüsünün konuşmasından sonra tecrübeli din görevlileri tarafından, İbadet Bilinci ve Hac İbadeti, Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki, Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine konuları ile Hac ve Umrede Kadınlara Özgü Haller konusunda hacı adaylarına seminerler verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Hac-Umre Seyahatlerinde Sağlık Açısından Dikkat Edilecekler" konusunda bilgi verilmesinin akabinde yine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı. Köyceğiz'den mukaddes yolculuğa çıkacak olan hacı adaylarının birbirleriyle tanışıp, kaynaştığı seminerde hacı adaylarının heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü. - MUĞLA

Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer
Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer
Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer
Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer

YORUMLAR
500
Köyceğiz portakalı coğrafi işaretle tescillendi Köyceğiz portakalı coğrafi işaretle tescillendi Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti
Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 10:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement