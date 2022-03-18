Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi - Son Dakika
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Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

18.03.2022 09:04
Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın önderliğinde Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesislerinde düzenlenen muhtarlar toplantısında muhtarlara, Köyceğiz Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler hakkında Müdür Abdullah Gümüş ve personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlerde, muhtarlarla sürdürülen işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi
Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi
Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi
Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

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Köyceğiz, Gümüş, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi - Son Dakika


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