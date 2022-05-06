Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor

06.05.2022 11:09
Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçiler narenciye bahçelerinin bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçiler narenciye bahçelerinin bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Narenciye deposu olarak bilinen ve meyve üretiminde üst sıralarda yer alan Köyceğiz'de narenciye üreticileri kaliteli ürün alabilmek için meyve bahçelerinin bakımını aksatmadan sürdürüyor. Havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde üreticiler mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama ve yabancı ot mücadelesi ile toprağın havalandırılması amacıyla traktörle sürme, budama ve gübreleme işleri için yoğun mesai harcıyor.

Narenciye üreticisi Ahmet Kaya; "Toprağı havalandırmak için sürme yaparız ki havalanan toprak oksijen ve suyu kolayca iletebilsin ve ağacın köklerine besin rahatça taşınabilsin. Toprağı sürerek yabani otlarla da mücadele etmiş oluyoruz. Narenciyenin bakımı zor ve pahalı fakat biz üreticiler emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Her sene fiyatların önümüzdeki yıl daha iyi olacağını umarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor
Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor
Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor

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Narenciye, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de narenciye bahçelerinde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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