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Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika

Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor

16.02.2022 10:12
Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci dönem okul ziyaretlerine başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci dönem okul ziyaretlerine başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve Şube Müdürü Hatice Karaca, eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacı ile Köyceğiz Yangı İlkokulu ve Şehit Burak Erdi Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü, Yangı İlkokulu ve Şehit Burak Erdi Ortaokulu'nda yürütülen çalışmalar hakkında Okul Müdürü Sinan Altun'dan bilgi aldıktan sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü, öğretmenlerle sohbet ederek öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. - MUĞLA

Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor
Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor

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milli eğitim bakanlığı, Köyceğiz, Hisarcık, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de okul ziyaretleri devam ediyor - Son Dakika


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