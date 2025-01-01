Köyceğiz'de Regaip Kandili Programları - Son Dakika
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Köyceğiz'de Regaip Kandili Programları

Köyceğiz\'de Regaip Kandili Programları

Köyceğiz'de Regaip Kandili için özel programlar düzenlenecek, tüm vatandaşlar davet edildi.

01.01.2025 23:58
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaip Kandili nedeniyle özel programlar gerçekleştirilecek.

Regaip Kandili dolayısıyla Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Perşembe günü öğleden önce saat 11.00'da Köyceğiz Merkez Hacılar Yunus Emre Camii ile Köyceğiz Toparlar Mahallesi Merkez Camii'nde kadınlara yönelik kandil özel programı yapılacak. Akşam namazından sonra da tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camii'nde 'Kandil Özel' programı yapılacak. Programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

Köyceğiz Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını kapsayan üç aylarımız başlıyor. 2 Ocak 2025 Perşembe günü akşam da Regaip Kandil'ini idrak edeceğiz. Regaib Kandiliniz ve üç aylarınız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Regaip Kandili Programları - Son Dakika

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