Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi - Son Dakika
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Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi

14.05.2022 10:47
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Efes, Şirince ve Kuşadası gezisi düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Efes, Şirince ve Kuşadası gezisi düzenlendi.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu idarecileri tarafından düzenlenen Efes, Şirince ve Kuşadası gezisinde öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Okul gezilerinin öğrencilerin farklı medeniyetleri öğrenmesinde, doğa ve vatan sevgisi kazanmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Uğur Arslan, "Antik çağın görkemli şehirlerinden biri olan Efes Liman kentinin sütunlu sokaklarında gezdik. 24 bin kişilik antik tiyatrosuna, Celsus Kütüphanesine, şehrin mimari inceliklerine hayran kaldık. Şirince'ye doğru yolumuza devam ederken doğanın eşsiz güzelliği ile mest olduk. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yapılan nüfus mübadelesi ile Rumlardan kalan bu küçük Rum köyünün mimarisini ve şirin çarşısını çok beğendik. Selçuk'ta İsa Bey Camii'ni ziyaret ederek caminin tarihi hakkında cami imamından bilgiler aldık. Emekli öğretmen Nazmiye ve Ayhan Çetin çiftçinin çocukluk öykülerinin silinip gitmemesi için kurdukları Maket Köyü gezdik. Öğrencilerimizle yün eğiren, kilim dokuyan, demir döven, kapları kalaylayan unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin maketlerini yakından görme şansına sahip olduk. Osmanlı için stratejik öneme sahip Kuşadası'nın simgelerinden olan Güvercin Adası'nı gezdikten sonra seyahatimizi sonlandırdık. Okul gezileri çocuklara farklı medeniyetleri öğrenme, doğa ve vatan sevgisi kazandırmada önemli rol oynar. Aynı zamanda hafızalarda güzel anılar olarak kalır. Biz de Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu olarak öğrencilerimizin hafızalarında küçük bir anı bırakmayı istedik" dedi. - MUĞLA

Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi
Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi

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İmam Hatip, Kuşadası, Köyceğiz, Efes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğizli öğrenciler Efes, Şirince ve Kuşadası'nı gezdi - Son Dakika


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