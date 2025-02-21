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Yerel

Koyulhisar'da Kar Adam Askerler

Koyulhisar\'da Kar Adam Askerler

Erol İğneci, sıfırın altında 15 derecede kardan askerler yaparak köydeki yaşamını sürdürüyor.

21.02.2025 12:34
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde tek başına yaşayan Erol İğneci, kardan adamlardan asker yaptı. Sıfırın altında 15 derecede tişört giyerek köyü gezen İğneci'nin videoları, görenleri hayrete düşürdü.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kavacık köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yer yer 1 metreyi bulan karın yağdığı köyde tek başına yaşayan Erol İğneci'nin çektiği videolar, görenleri hayrete düşürdü. Emeklilik hayatını köyünde geçiren Erol İğneci, köyün giriş ve çıkışına kardan adamlar yaptı. Kardan adamlara asker görünümü veren İğneci, tişörtle köyü gezdiği anları kayda aldı.

Kış aylarında köyde kimsenin kalmadığını ifade eden Erol İğneci, "Biz Yiğidoyuz, sıfırın altında 15 derecede böyle tişörtle geziyoruz. Sivas Koyulhisar Kavacık köyünde yaşıyorum. Yer yer 1 metre kar var. Köyü bu şekilde turluyorum. Dağdan köye gelen bu yola askerlerimi diktim. Onlar nöbet tutuyor beni koruyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koyulhisar'da Kar Adam Askerler - Son Dakika

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