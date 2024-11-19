Kozan'da Limon Satışı Şokta - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kozan'da Limon Satışı Şokta

Geniş Video İzle

Adana'nın Kozan ilçesinde üretici limonları satamadığı için ağaçları kesip avokado ekiyor.

19.11.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde dalında iki lira olan limonlar satılamadı. Üretici Ercan Açıcı limon ağaçlarını kestiğini belirterek "Alıcı bulamıyoruz, bulsak da zaten tatmin edici değil iki lira şu anda, satmaya çalışıyoruz kilosunu iki liradan. Söküyoruz yani bir taraftan söküp avokado yaptım işte 25 dönüm, söktüm. Böyle giderse herhalde biraz daha narenciyeden uzaklaşacağız farklı şeyler arayış içerisinde olacağız" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde yıllardır narenciye üreticiliği yapan Ercan Açıcı, dalında iki lira olan limonu satamadığını söyledi. Limon ağaçlarını keserek 25 dönümlük alana alternatif ürünlerden avakado eken Açıcı, bir de bu ürünü deneyeceğini ifade etti.

"Dalında iki lira olan limonu satamadık"

Narenciye üreticisi Ercan Açıcı, şöyle konuştu:

"Yıllardır narenciye çiftçiliği yapıyorum washington portakal, limon, mandalina. Ama bu sene, geçen sene de aynı oldu, bu senede limonlar aynı dalında kaldı. Alıcı bulamıyoruz, bulsak da zaten tatmin edici değil iki lira şu anda, satmaya çalışıyoruz kilosunu iki liradan. Maalesef işte 25 dönüm şu öbür tarafta avokado bahçesi bir de onu deniyorum. Planlama yapılması gerekiyor aslında. Ekim planlamasının yapılması gerekiyor ülke olarak. Tarım Bakanlığı'nın böyle bir önlemle bu işlere bir çözüm bulmalı. Çünkü herkes istediğini dikiyor, istediğini söküyor. Bu sefer de arz talep dengeleri bozuluyor. Bu defa da para etmiyor.

"Erkenci limondan faydalanamadık"

İki yıldır limon olarak erkenci limondan faydalanamadık yani maddi olarak. Söküyoruz yani bir taraftan söküp avokado yaptım işte 25 dönüm, söktüm. Böyle giderse herhalde biraz daha narenciyeden uzaklaşacağız farklı şeyler arayış içerisinde olacağız."

Kozan\'da Limon Satışı Şokta
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Kozan, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da Limon Satışı Şokta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:52:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da Limon Satışı Şokta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.