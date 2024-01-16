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Kozan İlköğretim Okulu Öğrencileri Mehmetçiğe Mektuplarını Teslim Etti - Son Dakika
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Kozan İlköğretim Okulu Öğrencileri Mehmetçiğe Mektuplarını Teslim Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri, Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım ekibi ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında askerler ile bir araya gelerek, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti. Öğrenciler, ayrıca Kozan şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua etti ve karanfil bıraktı.

Kozan İlköğretim Okulu Öğrencileri Mehmetçiğe Mektuplarını Teslim Etti
16.01.2024 - 10:24,
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Adana'nın Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım ekibi ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında askerler ile bir araya gelerek, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Mehmetçiğe yazdıkları mektupları teslim etti.

Kozan'da Halit Dağlı İlköğretim Okulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Harun Gün ve Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım ekibi ile birlikte Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık'a 21 şehit için taziye ziyaretinde bulunarak, görevdeki Mehmetçik için hazırladıkları moral mektuplarını teslim etti.

Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, askerler ile birlikte öğrencileri kapıda karşılarken, mektuplar karşısında çok duygulandıklarını, öğrencilerin yüreklerini ısıttığını söyledi. Öğrencilerden Alperen Arık ve Yağmur Yıldız'ın okuduğu mektup da duygulandırdı.

Jandarma ziyareti sonrası açıklama yapan KOZYAR temsilcisi Okan Arık, "Bugün burada öğrencilerin hazırladığı mektupları ilettik. Biz ruhu üniformalı bir milletiz. Asker ve polisimizin her zaman yanında olduğunu göstermek adına öğrencilerimiz ile Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik başsağlığı diledik" dedi.

Jandarma ziyareti sonrası Kozan şehitliğini ziyaret eden öğrenciler, şehitlere dua ederek karanfil bıraktı. Çıkışta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diyerek Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler. - ADANA

Kaynak: İHA

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