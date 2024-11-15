Kravatlı Çorbacı Yozgat'ta Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Yerel

Kravatlı Çorbacı Yozgat'ta Dikkat Çekiyor

Yozgat'taki çorbacı Okhan, hem lezzetli yemekleri hem de kravatlarıyla müşterileri etkiliyor.

15.11.2024 23:23
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Bu çorbacı elinin lezzeti kadar kravatlarıyla da dikkat çekiyor

-Kravatlarıyla dikkat çeken lokantanın hem ustası hem de sahibi olan Okhan, çok sevdiği kravatı sadece uyurken çıkartıyor

YOZGAT - Yozgat'ta hizmet veren 'kravatlı çorbacı' olarak da bilinen işletme, çorbalarının lezzeti kadar ustanın kravatlarıyla da dikkat çekiyor.

Yozgat'ta senelerdir aile mesleği olan lokanta işletmeciliği yapan Mahmut Okhan, farklı kişiliğiyle dikkat çekiyor. Okhan alinin lezzeti kadar iş yerinde sergilediği kravatlarıyla da merak uyandırıyor. Sürekli kravat takan Okhan, " 6 kardeşiz. Hepimiz de bu şekilde lokanta işletiyoruz. Duvarda fotoğrafları bulunan kişiler atalarımız. Tarihi resimlere, Yozgat tarihine ve Osmanlı Devleti'ne karşı da büyük bir ilgim varBöyle bir yer açmak senelerdir hayalimdi. Allah nasip etti. Çok da mutluyum böyle bir iş yerim olduğu için. İş yerimizde ezogelin, mercimek, kelle paça gibi çorba çeşitlerimiz ve sulu yemek çeşitlerimiz var " ifadelerini kullandı.

"Kravatımı bir tek uyurken çıkarıyorum"

Kravatıyla çalışması hakkındaki ayrıntıları anlatan Okhan, "Kravatı orta okuldan beri çoğu öğrenci takmayı sevmez ama ben büyük bir özenle takarım. Kendi ütümü kendim yaparım. Temizlik titizlik hastalığı var bende. Evimde gardırobumda sakladığım kravatlarım da var. Buraya ancak bu kadarı sığdı. Temiz ve titiz çalışmak benim prensibim. Kravatlının çorbacısına gidelim, diyerek benim iş yerimi tavsiye ederler. Kravatımla temizliğimi bağdaştırırlar. Duvarda asılı olan kravatlarım müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Fotoğraf çektirenler oluyor. 'Kravatla çorba mı yapılırmış' diyenler oluyor. Ben de bu ilgiden çok memnunum" dedi.

Müşterilerden Abdurrahman Erdoğan "İşletme sahibi arkadaşımdır. Öncelikle tercih etme nedenim bu. Arkadaşım işini severek yapıyor, müşterilerine karşı güler yüzlü bu giyim kuşamından da anlaşılıyor. Fırsat buldukça geliriz. Hizmetlerinden memnunuz" diyerek işletme hakkındaki fikirlerini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kravatlı Çorbacı Yozgat'ta Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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