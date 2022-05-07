KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika
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KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı

07.05.2022 11:44
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu bugün başladı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu bugün başladı.

KSMMMO Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları ve oda üyeleri katıldı. Genel kurulun ardından yapılacak olan seçime ise mevcut başkan Ali Yedikaya ile birlikte başkan adayı olarak Mehmet Yazma ve Memduh Yılmaz 3 farklı liste olarak girecek.

Yapılacak seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni eden KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, "Bin 800'leri geçen üye sayımız ve 600'ü geçen stajyer sayımızla bugün Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulu'nu yapacağız. Bugünkü genel kurulumuzun mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yarın da saat 08.30'da başlayarak akşam 17.00'a kadar odamızda bir şenlik havasında seçim yapacaklar meslektaşlarımız. Oylarını kullanacaklar. Ben şimdiden seçilecek, bu işe ve göreve layık olan meslektaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Seçimlerimizin inşallah mesleğimize değerler katabilecek şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Bu vesile ile bugünkü genel kurulumuzun herkese hayırlı olmasını diliyorum. 3 yıllık süreç bitti ve yeni bir 3 yıl için tekrardan seçim sürecimiz başlıyor. Buralarda görev almak zor ve meşakkatlidir. İnşallah bu zorluğu da meslektaşlarımızla hep beraber güzel bir şekilde atlatmış oluruz. Şimdiden ben seçilecek kardeşlerime, ağabeylerime hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan sonra da yine hep beraber ortak çalışmalarda bulunuruz" dedi. - KAYSERİ

KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı
YORUMLAR
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Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KSMMMO 24. Olağan Genel Kurulu başladı - Son Dakika


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