KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi - Son Dakika
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KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

08.05.2022 18:04
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçildi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya gerçekleştirilen 24. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçildi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurul'a mevcut başkanı Ali Yedikaya, başkan adaylari Mehmet Yazman, Menduh Yılmaz ve oda üyeleri katıldı. Oy kullanımı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Ali Yedikaya, "Dün ki genel kurulumuzun bütün meslek camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünde saat 09.00'dan itibaren meslektaşlarımız odasına mesleğine sahip çıkmak adına oylarını kullanıyorlar. Ben zaman ayırıp, buraya kadar gelip, mesleğine sahip çıkmak adına oy kullanan çok değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah seçim sonuçlarının hem şehrimize hem de vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Mehmet Yazman da, "Öncelikle genel kurulumuzun mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün mesleğimize sahip çıkma günü. Meslektaşlarımızda bu bilinçle gelip, oy kullanıyorlar. İnşallah mesleğimiz için hayırlı olur" dedi.

3 adayın yarıştığı genel kurulda kullanılan bin 300 oyun 983'ünü alan mevcut başkan Ali Yedikaya güven tazelerken, Mehmet Yazman 201, Menduh Yılmaz ise 22 oy aldı. - KAYSERİ

KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi
KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi

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Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KSMMMO Başkanı Yedikaya güven tazeledi - Son Dakika


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