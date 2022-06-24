Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti

24.06.2022 13:01

Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti Kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yıkan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü Sivas'ta kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yılan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü.

Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti

Kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yıkan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü

SİVAS - Sivas'ta kadın kuaförünün kapısına giren yılan paniğe neden oldu, yılan çıkartılamayınca kapı itfaiyeye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre paniğe neden olan yılan operasyonu Sivas'ta şehir merkezi Kümbet Mahallesinde bulunan Nursel Özkan'a ait kadın kuaföründe yaşandı. Mahallede oynayan çocuklar dükkana bir yılan girdiğini fark edince Özkan'ı bilgilendirdi. Dükkanda bulunamayan yılanın alüminyum kapıya girdiği anlaşıldı. Özkan ve müşterileri kapıyı yerinden sökerek dükkandan uzaklaştırdı. Olay yerine çağrılan Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yıkanı çıkartamayınca kapıyı alarak İtfaiye merkezine götürdü. Burada kapıya giren yılan başarılı bir operasyonla zarar görmeden çıkartılarak doğaya salındı. Kapı yerine takıldı.

Özkan, yaşadıkları ilginç durumu şu sözlerle anlattı. "Dün öğleden sonra dükkanda müşterilerim ile ilgileniyordum. İki çocuk gelip kapıyı çaldı. Dükkana yılan girdiğini söylediler. İçeride yılanı bulamadık. Çocuklar kapıda yılanın kaybolduğunu söyledi. Kapıyı söküp dışarıya koyduk. Ters çevirip baktığımızda yılanı gördük. İtfaiyeden yardım istedik. Burada yılanı çıkartamayınca kapıyı merkezlerine götürdüler. Kapının içerisinden yılanı çıkartıp, çıkartırken görüntü ve fotoğraflarını da çektiler. Kapıyı geri getirip taktılar.

YORUMLAR
500
Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi Sabretmeyi Naht sanatıyla öğrendi Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı Ulaş Gölü kıyısına belediye tarafından sosyal tesis yapıldı
Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:27 Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
12:19 Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı
12:14 İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi
11:59 Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
11:41 Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 13:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kuafördeki yılan paniği itfaiyenin bahçesinde bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement