Küçük Buğlem\'in Daveti, Başkan Akel\'i Harekete Geçirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, küçük Buğlem Karagöz'ün belediyenin istek ve şikayet kutusuna attığı samimi davet notu, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel'i harekete geçirdi. Başkan Akel, minik Buğlem'in doğum günü dileğini gerçeğe dönüştürerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Buğlem Karagöz, istek kutusuna yazdığı notta, "Necdet Abicim benim 11 Temmuz'da doğum günüm var. Bize gelebilir misin lütfen" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Akel, bu içten daveti okuduktan sonra geçtiğimiz gün aileyi ziyaret ederek minik Buğlem'in doğum gününü kutladı ve ona hediyeler takdim etti. Belediye Başkanı Necdet Akel, Buğlem'in doğum günü ziyaretine ilişkin duygularını dile getirdi. Akel, "Küçük kardeşimiz Buğlem'in doğum gününde yazdığı içten notu görmezden gelemezdik. Onun bu daveti bizi çok mutlu etti. Sürpriz yapıp doğum gününe katıldık, bu özel anı birlikte paylaştık. Çocuklarımızın her bir talebi, her bir dileği bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki gülümseme, bizim en büyük mutluluğumuz. Nice mutlu yıllara Buğlem!" dedi.

Başkan Akel'in bu jesti, Gediz'de hem çocukların kalplerinde hem de yetişkinlerin takdirinde büyük yer buldu. - KÜTAHYA