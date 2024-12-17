Küçük Eymen\'e Vali\'den Destek

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İstiklal Marşı duyarlılığı ile gönüllere taht kuran 9 yaşındaki minik Eymen ve ailesini makamında ağırladı.

Bingöl'de evinden yemeğini alarak okulun yolunu tutan 9 yaşındaki Yiğit Eymen Kera, bir okuldan yankılanan İstiklal Marşını duyunca hemen hazır ola geçerek bekledi. Çevredeki vatandaşların ilerlemesine rağmen Yiğit Eymen'in durarak İstiklal Marşını okuduğunu gören polis ekipleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yayınlanan görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Eymen'in davranışına kayıtsız kalmayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ise, eğitim masraflarını üstlenmişti. Eymen ve ailesi bugün Vali Usta'yı ziyaret etti.

Vali Usta, "Bingöl onu yakından tanıyor. 9 yaşındaki 'Küçük Dev Adam' Yiğit Eymen Kera, bugün anne ve babasıyla birlikte ziyaretime geldi. Onunla uzun uzun sohbet ettik. Gözlerindeki ışık, içtenliği ve İstiklal Marşı'mıza duyduğu derin bağlılık beni bir kez daha çok etkiledi. Hayallerinden, okulundan ve gelecekte yapmak istediklerinden bahsetti. Böylesine bilinçli ve yüreği vatan sevgisiyle dolu bir evlat yetiştirdikleri için ailesine de ayrıca teşekkür ederim. Yiğit Eymen'in eğitim hayatında her zaman yanındayız; onun güzel yüreği, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi" dedi. - BİNGÖL