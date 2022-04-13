Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu - Son Dakika
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Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu

13.04.2022 13:49
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Küçük Hayalciler tiyatro gösterisi, minik izleyicilerden beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Küçük Hayalciler tiyatro gösterisi, minik izleyicilerden beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu'nun 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde sahnelediği Küçük Hayalciler oyunu, çocuklardan tam not aldı. Derlemesini ve yönetmenliğini Selçuk Tuzcuoğlu'nun, koreografisini ise Levent Bıdıl'ın üstlendiği oyunda çocuklar, "Nerede o eski Ramazanlar?" temalı Hacivat ve Karagöz oyununu da sahneledi. Dans gösterileri ile de renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyun izleyicilerden tam not alırken ilk gösterimi aileleri için yapıldı.

Oyun sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Tuzcuoğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR

Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu
Küçük hayalciler çocuklar ile buluştu

YORUMLAR
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Tepebaşı, oyunlar, Tiyatro, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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