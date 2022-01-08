Küçük kalplerden örnek davranışlar - Son Dakika

Sinop İstiklal İlkokulu yürüttüğü farklı projelerle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Sinop İstiklal İlkokulunda eğitim gören öğrenciler "Gönülden Gönül'e Kumbarası" adını verdikleri proje ile bir yandan tasarruf yapmayı öğrenirken bir yandan da yardımlaşma örneği sergiliyor. Kumbaralarda biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarına yem ve mamalar dağıtan çocuklar, ihtiyaç sahibi ailelere çamaşır makinesi gibi desteklerde bulunurken, SMA Tip1 hastası Sare'ye de el uzatmışlardı. Şu an ise Ayancık'ta selden etkilenen okullara kitap desteği için kumbaraları doldurmaya başladılar.

Çalışmalarına velileri de dahil etmek istediklerini belirten Okul Müdürü Yasin Sakallı okulda belirli aralıklarla Okur Buluşmaları düzenlediklerini ve bu etkinlik ile okulun psikolojik danışmanı Özge Tekeşen tarafından önceden belirlenen kitaplar aracılığıyla ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme sürecinde karşılaştıkları zorluklarda onlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Okul velileri de okulda bunlara benzer birçok farklı çalışma yürütülmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. - SİNOP