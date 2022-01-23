Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Belediye ekipleri ilçede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN KULLANILAN YOL VE CADDELER TUZLANIYOR

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ACİL BİR DURUMDA ARANABİLİR

Öte yandan kar yağışı nedeniyle acil bir durumla karşılaşan vatandaşlar 444 4360 nolu telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşabilir.