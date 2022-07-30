"Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir" sergisi Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir" sergisi Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluştu

30.07.2022 09:22
"Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir" sergisi Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Türk karikatürcülüğünün öncü ismi Cemal Nadir Güler'i 120. doğum gününde "Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir" sergisi ile andı.

Küçükçekmece Belediyesi, Türk karikatürcülüğünün öncü ismi Cemal Nadir Güler'i 120. doğum gününde "Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir" sergisi ile andı. Sergi, 1 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Modern Türk karikatürünün kurucusu, Cemal Nadir Güler'in doğumunun 120. Yılına özel sergi düzenledi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler ve çok sayıda sanatsever katıldı. 'Amcabey', 'Dede ile Torun', 'Salamon', 'Akla Kara', 'Dalkavuk' tiplemeleri ile hafızalara kazınan, günlük bir gazetede karikatürleri düzenli yayınlanan ilk çizer olma özelliğine sahip Cemal Nadir Güler'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ve eserleri, Küçükçekmece'de sanatseverlerle buluştu.

"Cemal Nadir adına düzenlenmiş en geniş sergi olmaya aday"

Sergi açılışına katılan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal Güler, "Mizaha politik işlev ve estetik değer katan çizimleriyle tanıdığımız Cemal Nadir Güler'i 120'nci doğum gününe özel hazırladığımız 'Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir' sergi açılışımıza hoş geldiniz. Cemal Nadir Güler'in ilk çizdiği karikatürden yaşamının sonuna dek bütün kesitlerini dönüşümlerini arayışlarını çizgisel izlerini sürebileceğimiz sergi açılışına başkanımız adına katılmaktan ben de mutlu oldum. Projenin hazırlayıcısı Cemal Nadir Güler arşiv koleksiyonunun sahibi araştırmacı yazar Deniz Dalkılış danışmanlığında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bu sergi, Cemal Nadir adına düzenlenmiş en geniş sergi olmaya adaydır" dedi.

Cemal Nadir Güler'in ilk çizdiği karikatürden son nefesini verdiği ana kadar tüm yaşamından kesitlere ev sahipliği yapan sergi, 1 Eylül'e dek ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Bir Çizgi Ustası Cemal Nadir' sergisi Küçükçekmeceli sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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