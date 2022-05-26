Küçükçekmece'deki konser şehit haberleri nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki konser şehit haberleri nedeniyle iptal edildi

26.05.2022 00:58
Küçükçekmece'deki konser şehit haberleri nedeniyle iptal edildi

Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Masal Festivali şehit haberleri nedeniyle buruk başladı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Masal Festivali şehit haberleri nedeniyle buruk başladı. Dün gerçekleştirilen açılış programı için planlanan Manuş Baba konseri iptal edildi.

Küçükçekmece Belediyesinin her yıl farklı temalarla düzenlediği Uluslararası Masal Festivali'nin açılışı dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikle yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 6 gün sürecek olan Uluslararası Masal Festivali'nin bu yılki teması "Ağaç Altında Masallar" olarak belirlendi. Festival çerçevesinde 6 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler edebiyatçılar, pandomim sanatçıları çocuklara ve yetişkinlere masallar anlatarak sanatın çeşitli dallarıyla buluşturacak.

Manuş Baba konseri iptal edildi

Açılış programı için planlanan Manuş Baba konseri ise Pençe-Kilit operasyonundan gelen Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri nedeniyle iptal edildi. Göl kıyısında yapılan yürüyüş ile başlayan açılış etkinliği masal anlatımıyla devam etti.

Festivalin açılış etkinliğinden konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Masal İstanbul'un üçüncü yılında. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Bugün maalesef kaybetmiş olduğumuz 5 askerimizin kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu sebeple bugünkü Masal İstanbul Festivalimizin konser kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Hepinizden özür diliyorum. Yine burada daha başka bir günde mutlaka sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Ben buraya geldiğimde bu oturma alanı doluydu şimdi epeyce boşalmalar oldu. Anlıyorum ki sizlerin böyle bir konsere ihtiyacınız var. Bunu kısa süre içerisinde gerçekleştirebileceğimizi söyleyebilirim" dedi.

"Ağaç Gölgesinde Masallar"

Festivalin bu yılki temasıyla ilgili de konuşan Çebi, "2020 yılında Kuş Kanadında Masallar diyerek başladığımız uluslararası İstanbul Masal Festivalimize, 2021'de Suyla Gelen Masallar ile devam etmiştik. Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklarımıza masal kamyonuyla ulaşmış, masalların büyülüm yolculuğuna onlarla beraber çıkmıştık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizin teması Ağaç Gölgesinde Masallar. Bu temayı belirlerken doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekmek, tüm insanları bu unsurlara daha fazla değer vermeye davet ederek farkındalık oluşturmayı hedefledik. Dünyanın dört bir köşesinden masal anlatıcıları Küçükçekmece'de buluşacak. Üçüncü İstanbul Masal Festivali Ağaç Altında Masallar ile doğal ve kültürel mirasımızı masallarla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'deki konser şehit haberleri nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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