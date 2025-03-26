Küçükler İyilikte Yarıştı

Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmak üzere bağışladı.

İyilik Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ihtiyaç sahibi kardeşlerine harçlıklarını bağışlayarak, kumbaralarını iyilik için açtı. Kur'an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Ayşe Şimşek'in refakatinde İl Müftülüğüne gelen minikler, harçlıklarını ihtiyaç sahibi kardeşlerine gönderilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim ettiler. Bağışları kabul eden Müftü Bayram Danacı, minik öğrencilere bu örnek ve anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - BAYBURT