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Küçükoğlu Holding'ten "Gönüllü kan bağışı" kampanyası - Son Dakika

Küçükoğlu Holding'ten "Gönüllü kan bağışı" kampanyası

23.11.2021 09:12
Küçükoğlu Holding'ten "Gönüllü kan bağışı" kampanyası

Yaptığı üretim ile ülke ekonomisine büyük katkı sunan Küçükoğlu Holding, sosyal sorumluluk projeleriyle başarısını sosyal hayata da taşıyor.

Yaptığı üretim ile ülke ekonomisine büyük katkı sunan Küçükoğlu Holding, sosyal sorumluluk projeleriyle başarısını sosyal hayata da taşıyor.

Farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri uygulayan Küçükoğlu Holding, 'Gönüllü kan bağışı kampanyamız ile toplumsal dayanışmayı destekliyoruz' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Düzenledikleri kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak otomotiv, perakende, sigortacılık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Türkiye'de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da, Slovenya'da da Koper şehrinde yatırımları olduğunu vurgulayan Yahya Erçetin, toplam 110 bin metrekare alanda gerçekleştirdikleri üretim ve yaptıkları ticaret ile ülke ekonomisine katkı sunduklarını ifade etti. Erçetin, "Şimdi de 1600 dolayında çalışanımız ile Kızılay'a kan vererek önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attık. Kampanyaya ilk bağışı Holdingimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Küçükoğlu yaptı. Biz topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan büyük ve güçlü bir aileyiz" dedi.

Covid-19 pandemisi sırasında Kızılay'ın kan stoklarının düşmesi sebebiyle böyle bir kampanya tertip ettiklerini belirten Yahya Erçetin, günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelere rağmen kan ve kandan elde edilen ürünlerin yerine geçebilecek alternatif bir tedavi aracı bulunamadığını ifade etti. Erçetin, "Bugün yaptığımız kan bağışının ihtiyacı olan hastalara, ailelerine ve sevdiklerine umut olmasını diliyoruz. Toplumumuzda gönüllü, düzenli, bilinçli bir şekilde toplanan kanın önemini bilen ve bu yönde farkındalık oluşması için bu kampanyaya katkı sunan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuzhan Küçükoğlu olmak üzere, kan bağışında bulunan çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükoğlu Holding'ten Gönüllü kan bağışı kampanyası
Küçükoğlu Holding'ten Gönüllü kan bağışı kampanyası

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Togo Cumhuriyeti, Kan Bağışı, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçükoğlu Holding'ten 'Gönüllü kan bağışı' kampanyası - Son Dakika


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