Kula\'da Berat Kandili Programı Düzenlendi

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Manisa'nın Kula ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Süleyman Şah Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşlara salep, helva, lokma, karadut şerbeti ikram edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Kula Şah Süleyman Camii'nde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen kandil programı sonrası vatandaşlara salep, helva, lokma, Kula Belediyesi hayır çeşmesinden karadut şerbeti ikramlarında bulunuldu.

İlçe Müftüsü Halil Kara yapmış olduğu açıklamada, "İlçe Müftülüğümüzce her kandilde olduğu gibi bu kandilde Şah Süleyman Camii'nde düzenlediğimiz programda misafir hocalarımızın okumuş olduğu Kuran tilavetleri, ilahiler ve Mevlidi Şeriflerin ardından İlçe Müftülüğümüz ve Kulalı hayırseverlerimizin yardımı ile 2 bin 500 kişilik sıcak salep, helva ve lokma ikramında bulunduk. Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili mübarek olsun" dedi.

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir de düzenlenen Kandil Programı sonrası Kulalı vatandaşlara sıcak salep dağıttı. Düzenlenen Kandil Programı Mevlid-i Şerif programı ve Kula Müftüsü Halil Kara'nın duasının ardından sona erdi.

Kandil programına İzmir Kestane Pazarı Hatay Kuran Kursu Öğreticileri Yasin Uslu ve Enes Kaput, İzmir Alsancak Hocazade Camii Emekli İmam Hatibi Ahmet Kuzgun, İzmir Karşıyaka Bostanlı Camii Müezzin Kayyımı Selahaddin Kuzgun ve İzmir Konak Kestane Pazarı Kuran Kursu Öğreticisi Sadık Daştan katıldı. - MANİSA