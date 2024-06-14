Kula protokolü bayramlaştı

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Kula'da Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir önderliğinde 100.Yıl Aile Çay Bahçesi'nde bir araya gelip bayramlaşan protokol üyeleri, uzun süre sohbet etti. Bayramlaşma programında Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir konuşmalarında " Bugün, hep birlikte bir bayramı daha karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren özel günlerdir. Bu güzel günde, Kula'mızın tüm güzelliklerini ve birlikteliğini bir kez daha hatırlıyoruz. Bu özel günde, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramınız kutlu olsun, nice bayramlarda bir arada olma dileğiyle" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehitlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği, İtfaiye Amirliği ve Askerlik Şubesi ziyaretlerinde bulunarak personellerle bayramlaştı. - MANİSA