Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: "İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik" - Son Dakika
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Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: "İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik"

15.04.2022 12:57

Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: "İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik" Turizm hedefi büyüyen Sinop'ta, Turizm Haftası kutlamaları başladı Turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlanmaya başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: "İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik"

Turizm hedefi büyüyen Sinop'ta, Turizm Haftası kutlamaları başladı

SİNOP - Turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlanmaya başladı. Yoğun katılımla bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, büyük beğeni topladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Sinop'un geleceğini turizme bağladığını, turizmde marka şehir olmaya karar verdiğini söyledi.

Sinop'ta Fatih Caddesi üzerindeki Diyojen Heykeli'nin önünden başlayan kortej yürüyüşüne Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren ve çeşitli kamu kurum amirlerinin katılımıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya Caddesi üzerinden seyreden kortej sonrası Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın devamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

"Cezaevi bu sezon turizme açılmalı"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, kentin önümüzdeki sezonda turizmi karşılayabilmesi için, devam eden çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Çobanoğlu, "Devam etmekte olan inşaat alanlarının hızlıca tamamlanmasını, Ramazan ayına yetişmeyecek ama toparlanması Ramazan ayında yaşanacak olumsuzlukların sezon sonrasında da olumsuz imaj olarak hitap etmemesi önemli. Sinop açısından tarihi hapishane çok önemli, şu anda bir restorasyon yapılıyor. En azından bir kısmının da olsa bu sezonda turizme açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sinop'a gelen, cezaevini soruyor. Şu anda devam etmekte olan eski buzhane, meydan projesi veya hapishane bunların hepsinin Sinop kültürü bugüne taşınması bugünden de geleceğe taşınması ile ilgili projelerin altyapı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'Karadeniz turizm merkezi Sinop' projesi

Törende konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Sinop'un geleceğini turizme bağladığını, turizmde marka şehir olmaya karar verdiğini dile getirerek, "Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi örneğin Akdeniz turizm merkezi Antalya, Ege turizm merkezi Çeşme olduğu gibi biz de Karadeniz turizm merkezi Sinop projesini valimizin himayesinde hayata geçirerek ilimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik. Çalışmalara başladık. Tanıtımda önemli mesafe kat ettiğimiz belli, çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. İl kurulumuzun önceliği geliştirme odaklı olacak. İlimizin ve ilçelerimizin zengin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek dünya ve ülke turizmine 12 ay hizmet verecek şekilde planlamak üzere kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ilan etme çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Tören sonrası miniklerin halk oyunu gösterisi ve Hacivat Karagöz tiyatro gösterimiyle devam etti. Turizm Haftası, önümüzdeki günlerde kano kürek ve yelken yarışmaları, çeşitli bölgelerde doğa gezisi ve sergilerle devam edecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik
Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik
Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren: 'İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik' - Son Dakika


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