Kulu\'da 55 Hacı Adayı Uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 55 hacı adayı dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Merkez Camii önünde Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından yapılan dualarla uğurlama töreni düzenlendi. Hacı adayları uğurlamaya gelenlerle helalleştikten sonra mukaddes topraklara gitmek üzere minibüslerle Konya Havaalanına hareket etti. Kulu genelinde toplam 55 hacı adayının Diyanet ve farklı acenteler aracılığıyla mukaddes topraklara gideceği belirtildi. - KONYA