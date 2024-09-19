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Kulu'da Gaziler Günü kutlandı

Kulu\'da Gaziler Günü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesine Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19.09.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Konya'nın Kulu ilçesine Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziler Günü programı Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemi'in Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program daha sonra Kulu Belediyesi Konferans Salonunda devam etti. Buradaki programda da Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiirler okunması ve gösterilerin ardından "Ya şehit ol ya gazi" adlı sinevizyon izlendi.

Programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, diğer protokol mensupları, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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