Kulu'da kenger toplama zamanı başladı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde baharın gelişiyle birçok yemekte kullanılan ve turşusu sevilen kenger bitkisini toplama zamanı başladı.

Genellikle Kulu'nun kıraç bölgelerinde, mevsimin yağışlı olduğu yıllarda yetişen kenger bitkisi vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı. Turşusu, salatası, yemeğiyle çok sevilen ve sakızının da yapıldığı kenger, bu yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesiyle kıraç alanlarda sıkça görülmeye başlandı. Kengerin lezzeti ile turşusunu çok sevenler kengeri kaçırmamak için baharın gelmesini bekliyor ve toplamaya başlıyor.

Kulu'nun Kepez mevkisine kenger toplamak için gelen Ömer Teke, her yıl kenger toplayıp turşusunu kurarak yaz boyu yediklerini belirterek, tazeyken yemeğini ve salatasını yaptıklarını, yufka ekmekle dürüm yapıldığında da çok lezzetli olduğunu, çevre mahalleliler tarafından çok sevildiğini söyledi. - KONYA